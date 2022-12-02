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Сегодня, 04:51

Хитцльшпергер раскритиковал сборную Германии за невыход из группы на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эксперт на немецком телевидении и бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер прокомментировал победу над Коста-Рикой (4:2) в матче чемпионата мира-2022. Победы не хватило немцам для выхода в плей-офф.

«Может быть, нам стоит переоценить свои позиции, если мы по-прежнему остаемся ведущей футбольной нацией. В какой-то момент мы должны спросить себя: действительно ли мы так хороши? Действительно ли у нас есть такие хорошие игроки? Мы не в состоянии играть с командами, которые играют глубоко и только защищаются. Испания сделала это, мы не можем этого сделать. Нам нужны альтернативы для этого, и сейчас есть достаточно времени, чтобы подумать», — приводит Eurosport слова Хитцльшпергера.

Германия заняла третье место (4 очка) в группе, уступив Испании по количеству забитых мячей. Первой стала команда Японии.

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Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
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