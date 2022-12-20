Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 23:03

Голкипер сборной Аргентины на чемпионском параде держал на руках куклу с лицом Мбаппе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эмилиано Мартинес на параде.
Фото Соцсети

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес вновь потроллил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

На этот раз во время чемпионского парада, который проходил в Буэнос-Айресе, он держал на руках куклу, к которой приклеил фотографию расстроенного лица Мбаппе.

Во время празднования победы на ЧМ-2022 аргентинские футболисты в раздевалке распевали слова: «Минута молчания». Эмилиано Мартинес, в свою очередь, добавил: «Для Мбаппе, который умер».

Напомним, что Эмилиано Мартинесу ранее не понравились комментарии, сделанные Килианом Мбаппе в мае, когда нападающий заявил, что Аргентина не встречала достаточно хороших команд в отборе в Южной Америке.

«Он недостаточно разбирается в футболе», — сказал тогда голкипер на критику Мбаппе.

Отметим, что сам чемпионский парад не удалось проехать в полном объеме, так как на улицах столицы Аргентины оказалось слишком много людей.

Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Шунин назвал Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022 и сравнил его с Сафоновым
Аргентинская болельщица упала с моста во время чемпионского парада
Игроки сборной Аргентины на вертолетах пролетели над фанатами в день празднования победы на ЧМ-2022
Пирс Морган предположил, что аргентинцы, не встречающие Месси, считают Марадону лучшим
Чемпионский парад в Аргентине на грани срыва из-за огромного скопления людей на улицах. Команду эвакуируют на вертолетах
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шунин назвал Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022 и сравнил его с Сафоновым
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости