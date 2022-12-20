Король Марокко встретился с игроками сборной и их матерями во дворце в Рабате

Король Марокко Мухаммед VI встретился с футболистами национальной команды и их матерями.

На приеме Мухаммед VI вручил футболистам государственные награды.

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал.

В матче за третье место сборная Марокко потерпела поражение от Хорватии (1:2).