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20 декабря, 23:16

Король Марокко встретился с игроками сборной и их матерями во дворце в Рабате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Король Марокко Мухаммед VI встретился с футболистами национальной команды и их матерями.

На приеме Мухаммед VI вручил футболистам государственные награды.

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал.

В матче за третье место сборная Марокко потерпела поражение от Хорватии (1:2).

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
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