Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:54

Шунин назвал Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022 и сравнил его с Сафоновым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин назвал лучшего вратаря чемпионата мира в Катаре.

«Звание лучшего вратаря ЧМ-2022 разыгрывалось среди вратарей четырех команд, которые вышли в полуфинал и боролись за золото. Но все решалось в финале. Понятно, что ни Льорис, ни Мартинес ошибок не допускали. Но ключевой момент матча был в дополнительное время после удара Коло Муани, когда Мартинес очень красиво раскрылся и спас при счете 3:3. Если бы не этот сейв, чемпионами мира стали бы французы. Плюс он отлично сыграл в серии пенальти. Думаю, никто не поспорит, что Мартинес — лучший вратарь турнира. На кого Мартинес похож из российских вратарей? Мне кажется, на Матвея Сафонова — он тоже эмоционально отмечает удачные действия. Когда Тчуамени промахнулся в серии пенальти, Мартинес начал пританцовывать. Я видел несколько раз, как Матвей радуется после сейвов в похожем стиле», — приводит слова Шунина Sport24.

На ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он принял участие во всех семи матчах команды на турнире, пропустил 8 голов и трижды отыграл на ноль. Он был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-20-shunin-dumayu-nikto-ne-posporit-chto-martines-luchshiy-vratar-chm-iz-rossiyskikh-vratarey-on-pokhozh-na-safonova
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
1
1
Читайте также
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Голкипер сборной Аргентины на чемпионском параде держал на руках куклу с лицом Мбаппе
Аргентинская болельщица упала с моста во время чемпионского парада
Игроки сборной Аргентины на вертолетах пролетели над фанатами в день празднования победы на ЧМ-2022
Пирс Морган предположил, что аргентинцы, не встречающие Месси, считают Марадону лучшим
Чемпионский парад в Аргентине на грани срыва из-за огромного скопления людей на улицах. Команду эвакуируют на вертолетах
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентинская болельщица упала с моста во время чемпионского парада

Голкипер сборной Аргентины на чемпионском параде держал на руках куклу с лицом Мбаппе
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости