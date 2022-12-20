Игроки сборной Аргентины на вертолетах пролетели над фанатами в день празднования победы на ЧМ-2022

Организаторам чемпионского парада сборной Аргентины пришлось резкл менять планы после того, как несколько миллионов людей парализовали наземное движение в Буэнос-Айресе.

Караван сборной Аргентины проехал большую часть запланированного маршрута, но из-за большого количества людей празднование победы в Катаре закончилось досрочно.

Футболистов пересадили на вертолеты, на которых они пролетели над толпами фанатов.

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа принес извинения за сложившуюся ситуацию.

18 декабря сборная Аргентины в финале чемпионата мира-2022 обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) и в третий раз завоевала трофей.

В честь этого события президент страны Альберто Фернандес подписал указ об объявлении 20 декабря выходным днем.