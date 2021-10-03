Глушаков прибыл в расположение сборной России для подготовки к октябрьским матчам
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прибыл в расположение сборной России для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.
Отметим, что 34-летний Глушаков получил повреждение в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (0:0).
? @DGlushakov8 pic.twitter.com/xFQzeUgF1e— Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2021
Национальная команда под руководством Валерия Карпина проведет подготовительный сбор на базе в Новогорске, после чего 7 октября отправится в Казань, где на следующий день сыграет против Словакии.
Помимо матча со словаками сборной России предстоит провести выездную встречу против Словении (11 октября).
Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю