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Сегодня, 19:25

Главный тренер сборной Саудовской Аравии: «Будем продолжать биться. До последней секунды. Никогда не сдадимся»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Польши (0:2).

«Я доволен своими игроками. На перерыв мы должны были уходить с ничейным счетом. Это многое бы поменяло.

К сожалению, сегодня нам не удалось добиться положительного результата. Но мы будем продолжать биться. До последней секунды. Никогда не сдадимся.

Я понимаю, что результат — это основное мерило успеха. Но мы продолжаем наш поход. Мы имеем хорошие шансы на выход в плей-офф», — цитирует тренера Sport.pl.

Сборная Польши возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 4 очка, следом идут команды Саудовской Аравии (3), Мексики (1) и Аргентины (0). Матч второго тура группового этапа между аргентинцами и мексиканцами пройдет позднее в субботу.

 
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