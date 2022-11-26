Максим Деменко: «Жду матчей Аргентины и Германии, ведь они могут вылететь уже после второго тура»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился впечатлениями от проходящего чемпионата мира в Катаре.

«Смотрю матчи регулярно, видел игры бразильцев, аргентинцев, французов, — приводит «РБ Спорт» слова Деменко. — Очень интересный турнир, необычный даже, ведь поединки проходят в ноябре-декабре. Здорово, что сборные, которые считались ниже классом, оказывают сопротивление грандам и даже побеждают их. Мне симпатична игра сборной Бразилии, но понравилась и Франция. Африканские команды и представители Азии приятно порадовали. Теперь с нетерпением ждем матчей Аргентины и Германии, ведь они теоретически могут вылететь уже после второго тура».

Аргентина сыграет с Мексикой в субботу, 26 ноября, начало — в 22:00 (мск). Германия встретится с Испанией в воскресенье, 27 ноября, начало — в 22:00 (мск).