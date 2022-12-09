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Сегодня, 07:22

Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022. Он считает, что игрок не вписывается в модель игры сборной

Флик не жалеет о том, что не включил Хуммельса в состав сборной Германии на ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не жалеет о том, что не взял защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса на ЧМ-2022, сообщает Sport1.de.

По данным источника, единственная причина этому, то, что 33-летний немец не вписывается в игру национальной сборной.

Перед ЧМ-2022 Флик сообщил, что тренерский штаб предпочел Матсу Хуммельсу молодого Армеля Белла-Кочапа. Сам Хуммельс назвал это решение одни из главных разочарований в карьерею

Сборная Германии заняла третье место в группе Е на ЧМ-2022 и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Матс Хуммельс
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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