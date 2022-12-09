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Луис Энрике собирается вернуться в клубный футбол. Его последней командой была «Барселона» в 2017-м

Луис Энрике готов рассмотреть перехода в клубный футбол
Руслан Минаев
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Экс-наставник сборной Испании Луис Энрике готов вернуться в клубный футбол, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

На данный момент конкретных предложений специалисту не поступало. Последний клубом в карьере 52-летнего испанца была «Барселона», которую он возглавлял с 2014 по 2017 год.

Энрике возглавлял национальную команду с 2019 года с небольшим перерывом. Под его руководством сборная Испании летом 2021 года дошла до полуфинала чемпионата Европы-2020 и уступила в серии пенальти Италии.

8 декабря стало известно об отставке Энрике после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Его место занял бывший тренер юношеской и молодежной сборных Испании Луис де ла Фуэнте.

Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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