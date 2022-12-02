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Скалони — о матче с Австралией: «Нужно отложить в сторону теоретический фаворитизм и играть»

Мария Гусева
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре с Австралией.

«Меня не удивляет, что сборная Австралии вышла в плей-офф. Они выглядели хорошо. Групповой турнир завершен, теперь либо все, либо ничего. Нам предстоит сложный матч. Это футбол, мы должны отложить в сторону теоретический фаворитизм и играть. У Австралии хорошие игроки, и мы будем стараться противостоять этому», — цитирует Infobae Скалони.

Матч между сборными Аргентины и Австралии пройдет в субботу, 3 декабря. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австралии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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