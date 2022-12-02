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Судейство

Сегодня, 16:22

ЧМ-2022: ФИФА не подтвердила правильность гола Японии. Так покинул ли мяч поле?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Нападающий сборной Японии Каору Митома отдает голевую передачу в матче с Испанией.
Фото Reuters
Нога Каору Митомы и мяч, практически вышедший за линию.
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На 51-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Япония — Испания (2:1), Ао Танака забил победный гол, в итоге определивший тех, кто вышел в 1/8 финала из группы Е. Через несколько минут судейская бригада после проверки, проведенной видеоассистентами, взятие ворот засчитала. Но правильно ли она поступила?

Спустя 16 часов после окончания игры ФИФА так и не дала ответа на этот вопрос и не потвердила вердикт судей. И не могла подтвердить. По всей видимости, у тех, кто находился в ВАР-центре, не оказалось ракурса, со 100-процентной надежностью показывающего положение мяча относительно линии ворот. То есть решение принято с долей погрешности.

Да, есть ощущение, что своей проекцией мяч ее касался. Значит, он остался в поле. Но подтвердить это невозможно: для этого нужен показ камерой, которая стояла бы, к примеру, около углового флага или находилась бы точно над линией ворот.

Нога Каору Митомы и мяч, практически вышедший за линию.
Нога Каору Митомы и мяч, практически вышедший за линию.

До сих пор телекомпании и СМИ разных стран и частные умельцы моделируют ту ситуацию и пытаются доказать правоту судей или, наоборот, их ошибку. Похоже, этот спор будет вечным.

ФИФА, пытаясь добиться абсолютной справедливости, загоняет себя в тупик, обкладываясь технологиями. Уже есть видеоассистенты, есть офсайдные линии, введена САОТ (система полуавтоматического определения офсайда), созданы заряжающиеся мячи с аккумуляторами и сенсорами, давно используется ГЛТ (технология для определения взятия ворот). Но споры вокруг судейских решений все равно не прекращаются.

Более того, теперь находятся те, кто оспаривает точность САОТ, и требует доказать, что хорват Деян Ловрен действительно оказался на считанные сантиметры за линией офсайда и пенальти в ворота бельгийцев правильно отменен. Есть те, кто требует ввести допуски и зазоры при положении «вне игры», забывая, что их тоже придется рассчитывать до миллиметров.

Абсолютно идеального варианта нет. Но футбольные чиновники все равно реагируют на претензии и упрямо пытаются его найти.

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Сборная Японии по футболу
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