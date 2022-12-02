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Булыкин считает, что сборная России смогла бы выйти в плей-офф чемпионата мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин предположил, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Смогла бы сборная России выйти в плей-офф ЧМ-2022? Польша же вышла, сыграв 0:0 с Мексикой и не ударив ни разу в створ ворот Аргентины. У всех есть шансы. Если бы наша команда была на турнире, то тоже могла хорошо сыграть и при определенных условиях выйти из группы, как, например, это сделала Польша. Уступает ли сборная России в силе участникам чемпионата? Невозможно так оценить, потому что наша сборная не участвовала в этом году в официальных матчах, а только в товарищеских, в которых никто не выкладывается и результат не важен. Сложно сказать, как бы выглядели наши в данный момент и какой был бы у команды состав. Это все только теория», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В сентябре Россия сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-sbornaya-rossii-mogla-byi-vyiyti-v-pley-off-chm-2022
Дмитрий Булыкин
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная России по футболу
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