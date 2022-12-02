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Сегодня, 11:33

Осинькин — о Месси и Роналду: «Их уровень такой высокий, что они могут изменить игру одним действием»

Осинькин поделился мнением о роли Месси и Роналду в сборных Аргентины и Португалии
Руслан Минаев
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о том, могут ли сборные Аргентины и Португалии все еще рассчитывать на своих нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

— Они великие, я всегда готов их смотреть. Я привык, что они лучшие в мире, сейчас одни из лучших в мире, и не хотелось бы говорить о них в других тонах. Но все-таки их время проходит.

— Для вас был бы проблемой такой игрок, как Роналду, который мало участвует в игре без мяча, которого трудно заставить работать?

— Его не трудно заставить работать. Просто он понимает объем, который он может выполнить, и оставляет его для решения задач в штрафной площади. Он, как и Месси, не выполняет определенный объем по обороне, это всегда сложность для партнеров по команде. Трудно таким командам по-настоящему побеждать. Но их уровень такой высокий, что они одним действием могут игру изменить, — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 и сыграет с Австралией. Сборная Португалии сегодня, 2 декабря, проведет завершающий матч групповой стадии турнира против Южной Кореи.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-vremya-messi-i-ronaldu-prokhodit-no-oni-mogut-odnim-deystviem-izmenit-igru-1429249/
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
Игорь Осинькин
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