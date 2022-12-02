Киммих — о вылете Германии с ЧМ-2022: «Худший день в моей карьере. Как будто упал в пропасть»

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2022.

В последнем туре групповой стадии ЧМ-2022 Германия победила Коста-Рику (4:2), но не смогла выйти в 1/8 финала из-за поражения Испании от Японии (1:2).

«Это худший день в моей карьере. Как будто упал в пропасть. Такое чувство, что все эти неудачи связаны со мной. Я начал играть за сборную с 2016 года, не хочется быть связанным с провалами. Что ж, в конце концов поражение от Японии стоило нам возможности попасть в плей-офф. Мы упустили много хороших моментов.

Конечно, мы ждали и надеялись, что Испания выиграет у японцев в последнем туре. Не думаю, что стоит винить в чем-то испанцев, по крайней мере в нашем случае. У нас были шансы победить и Испанию, и Японию. В игре с Коста-Рикой мы могли вести 4:0 уже к перерыву», — приводит Sport1 слова Киммиха.

Сборные Германии и Испании набрали по 4 очка по итогам группового турнира, но испанцы заняли второе место в группе E благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Немцы стали третьими и завершили участие в ЧМ-2022 в Катаре.