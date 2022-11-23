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Гави вытеснил Сычева из пятерки самых молодых авторов голов на чемпионатах мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Гави.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Испании Гави забил гол в ворота Коста-Рики в 18 лет и 110 дней.

Футболист занял третье место в списке самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира, уступив только бразильцу Пеле и мексиканцу Мануэлю Росасу.

Любопытно, что гол Гави оказался самым молодым в XXI веке. Хавбек «Барселоны» отобрал рекорд у россиянина Дмитрия Сычева, который теперь занимает шестое место.

Самые молодые авторы голов в истории чемпионатов мира

Дата

Игрок

Команда

Дата рождения

Матч

Возраст

19.06.1958

Пеле

Бразилия

23.10.1940

Уэльс — 1:0

17 лет 239 дней

19.07.1930

Мануэль Росас

Мексика

17.04.1912

Аргентина — 3:6

18 лет 93 дня

23.11.2022

Гави

Испания

05.08.2004

Коста-Рика — 7:0

18 лет 110 дней

22.06.1998

Майкл Оуэн

Англия

14.12.1979

Румыния — 1:2

18 лет 191 день

14.07.1930

Миклош Ковач

Румыния

29.12.1911

Перу — 3:1

18 лет 198 дней

14.06.2002

Дмитрий Сычев

Россия

26.10.1983

Бельгия — 2:3

18 лет 232 дня

16.06.2006

Лионель Месси

Аргентина

24.06.1987

Сербия и Черногория — 6:0

18 лет 358 дней

01.07.2014

Джулиан Грин

США

06.06.1995

Бельгия — 1:2

19 лет 25 дней

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Дмитрий Сычев
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная России по футболу
1
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