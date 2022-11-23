Германия пролетит мимо плей-офф? Кошмарные расклады ЧМ-2022 для экс-чемпионов мира

Одной из двух главных сенсаций 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 наряду с поражением Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) стала неудача Германии в матче с Японией (1:2). В другом матче группы Е Испания не оставила шансов Коста-Рике (7:0).

27.11.2022 | Испания — Германия

Провал немцев очень сильно повысил вероятность того, что экс-чемпионы мира вообще не попадут плей-офф. И это может случиться уже после 2-го тура: 27 ноября Германия сыграет с Испанией. Если японцы наберут хотя бы очко против Коста-Рики, то поражение команды Ханси Флика оставит их без 1/8 финала, а если азиатская сборная победит (а она фаворит в игре с костариканцами), то немцев не будет устраивать и ничья.

При раскладе по очкам перед 3-м туром 6 (Япония) — 4 (Испания) — 1 (Германия) — 0 (Коста-Рика) у одной из сильнейших команд Европы почти не будет шансов попасть в плей-офф. Даже если Япония чудом обыграет и Испанию, Германии надо будет отыграть гигантское отставание по разности мячей (сейчас 1-2 против 7-0).

Важно отметить, что на этом ЧМ главным критерием в случае равенства очков двух и более команд являются не личные встречи. Если, например, Германия победит Испанию, и к концу группового этапа обе европейские сборные и Япония наберут по 6 очков (вполне реальный вариант), то дальше пройдут те, у кого лучше общая разность мячей. Так что испанцы не зря громили Коста-Рику — немцам, возможно, придется заниматься тем же самым, чтобы попасть в 1/8 финала.