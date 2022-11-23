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Германия пролетит мимо плей-офф? Кошмарные расклады ЧМ-2022 для экс-чемпионов мира

Отдел футбола «СЭ»
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Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц.
Фото Reuters

Одной из двух главных сенсаций 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 наряду с поражением Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) стала неудача Германии в матче с Японией (1:2). В другом матче группы Е Испания не оставила шансов Коста-Рике (7:0).

27.11.2022 | Испания — Германия

Провал немцев очень сильно повысил вероятность того, что экс-чемпионы мира вообще не попадут плей-офф. И это может случиться уже после 2-го тура: 27 ноября Германия сыграет с Испанией. Если японцы наберут хотя бы очко против Коста-Рики, то поражение команды Ханси Флика оставит их без 1/8 финала, а если азиатская сборная победит (а она фаворит в игре с костариканцами), то немцев не будет устраивать и ничья.

При раскладе по очкам перед 3-м туром 6 (Япония) — 4 (Испания) — 1 (Германия) — 0 (Коста-Рика) у одной из сильнейших команд Европы почти не будет шансов попасть в плей-офф. Даже если Япония чудом обыграет и Испанию, Германии надо будет отыграть гигантское отставание по разности мячей (сейчас 1-2 против 7-0).

Важно отметить, что на этом ЧМ главным критерием в случае равенства очков двух и более команд являются не личные встречи. Если, например, Германия победит Испанию, и к концу группового этапа обе европейские сборные и Япония наберут по 6 очков (вполне реальный вариант), то дальше пройдут те, у кого лучше общая разность мячей. Так что испанцы не зря громили Коста-Рику — немцам, возможно, придется заниматься тем же самым, чтобы попасть в 1/8 финала.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу
6
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