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Экс-тренер «Спартака» Рианчо: «Никто так не доминирует на поле, как Испания»

Экс-тренер «Спартака» Рианчо отреагировал на крупную победу Испании над Коста-Рикой
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу сборной Испании над Коста-Рикой (7:0) в матче группы Е чемпионата мира-2022.

«Это первый матч, ощущения хорошие. Теперь ждем, что будет с Германией. Никто так не доминирует на поле, как Испания. Можно говорить о возможном завоевании кубка? Еще очень рано об этом говорить!» — сказал Рианчо корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионате мира. В последний раз такой разгром был на ЧМ в 2010 году, когда Португалия победила Северную Корею 7:0.

В следующем туре испанцы сыграют со сборной Германии, костариканцы встретятся с японцами, встречи пройдут 27 ноября.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Сборная Испании по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
Рауль Рианчо
1
0
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