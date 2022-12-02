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Сегодня, 08:12

Фюллькруг считает, что сборная Германии вылетела с ЧМ-2022 не из-за одного конкретного дня

Алина Савинова
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Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг прокомментировал вылет команды с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы вылетели из группового этапа не из-за сегодняшнего дня. У нас было много проблем в матче с Японией. Игра с Коста-Рикой была решающей. Это больно и очень трудно переварить. Потребуется очень, очень, очень много времени, чтобы все осмыслить», — сказал Фюллькруг.

По итогам трех туров немцы заняли третье место в группе Е чемпионата мира-2022 в Катаре, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://www.bavarianfootballworks.com/2022/12/2/23488400/costa-rica-vs-germany-fifa-world-cup-niclas-fullkrug-japan-hansi-flick-werder-bremen-bayern-munich
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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