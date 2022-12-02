Фюллькруг считает, что сборная Германии вылетела с ЧМ-2022 не из-за одного конкретного дня

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг прокомментировал вылет команды с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы вылетели из группового этапа не из-за сегодняшнего дня. У нас было много проблем в матче с Японией. Игра с Коста-Рикой была решающей. Это больно и очень трудно переварить. Потребуется очень, очень, очень много времени, чтобы все осмыслить», — сказал Фюллькруг.

По итогам трех туров немцы заняли третье место в группе Е чемпионата мира-2022 в Катаре, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.