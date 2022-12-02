Линекер представил обновленную версию знаменитой цитаты о сборной Германии после ее вылета из ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на невыход сборной Германии в плей-офф чемпионата мира-2022.

Линекеру принадлежит цитата об игре бундестим: «Футбол — простая игра. 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает».

Обновленная версия звучит так: «Футбол — простая игра. 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает. Если им удается выйти из группы».

Несмотря на победу над Коста-Рикой (4:2), Германия заняла третье место (4 очка) в группе, уступив Испании по количеству забитых мячей. Первой стала команда Японии.

На ЧМ-2018 Германия также не смогла выйти из группы.