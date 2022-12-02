Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:50

Ельцин Техеда: «Моим родителям очень понравилась фамилия президента России, поэтому меня так назвали»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ельцин Техеда.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда рассказал, почему носит фамилию первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

— Помнишь ли ты, как к тебе относились на чемпионате мира-2018 в России из-за твоей фамилии?

— Да. У меня часто спрашивали о моем имени. Я эту историю уже всем рассказал и тут. Моим родителям очень нравилась фамилия президента России, именно поэтому меня так назвали.

— Что бы ты сказал семье Ельцина от Коста-Рики?

— Мне нечего сказать его семье. У меня просто такое же имя. Оно мне очень нравится. Но я ничего не знаю о семье Ельцина.

— Знаком ли ты с политической карьерой Ельцина? Может, читал какие-то книги.

— Я не знаю об этом, не знаком. Просто знаю, кто такой Ельцин. Мне нравится мое имя. Не знаю, кто именно из моих родителей решил меня так назвать. Но мне очень нравится мое имя.

Футболист сборной Коста-Рики Ельцин Техеда. «Рад был бы поиграть в России. И хочу выступить на четвертом чемпионате мира». Интервью Ельцина из Коста-Рики

Ельцин Техеда
Чемпионат мира по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
2
Читайте также
Пеле госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Что известно о его состоянии
«Делал уколы в ноги каждый вечер». Как Месси боролся с дефицитом гормона роста
Обозреватель предрекла увеличение доходов РФ от продажи нефти после введения потолка цен
«Известия» составили список стран с самым большим риском дефолта
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении СВО
Как получить грант
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Ельцин Техеда: «Я бы очень хотел поиграть в России! У вас прекрасный чемпионат, отличные команды»
«Рад был бы поиграть в России. И хочу выступить на четвертом чемпионате мира». Интервью Ельцина из Коста-Рики
В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии
Фюллькруг считает, что сборная Германии вылетела с ЧМ-2022 не из-за одного конкретного дня
Линекер представил обновленную версию знаменитой цитаты о сборной Германии после ее вылета из ЧМ-2022
Японии — первая сборная в истории ЧМ, которая победила в матче, где соперник совершил 700+ передач
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фюллькруг считает, что сборная Германии вылетела с ЧМ-2022 не из-за одного конкретного дня

Ельцин Техеда: «Я бы очень хотел поиграть в России! У вас прекрасный чемпионат, отличные команды»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости