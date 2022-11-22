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Эдерсон: «Когда я думаю о чемпионате мира, то представляю, как Бразилия поднимает трофей»

Алина Савинова
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Вратарь сборной Бразилии Эдерсон считает, что его команда может выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Мы знаем, как это трудно, но у нас хорошая команда, способная дойти до финала и попытаться его выиграть. Нам нужно иметь менталитет победителей и думать о том, что попадем туда. Мы будем над этим работать.

Когда вы говорите о чемпионате мира, любому игроку приходит образ того, как он поднимает трофей — и для меня это не исключение. Когда я думаю о чемпионате мира, то представляю, как Бразилия поднимает трофей", — приводит пресс-служба официального сайта «Манчестер Сити» слова Эдерсона.

Сборная Бразилии сыграет в группе G против таких команд, как Сербия, Швейцария и Камерун. В матче 1-го тура группового этапа бразильцы встретятся с Сербией. Игра пройдет 24 ноября в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/ederson-brazil-world-cup-preview-63804712
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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