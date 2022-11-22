Вратарь сборной Мексики Очоа не пропускает в первых матчах чемпионата мира
Сборная Мексики в седьмой раз подряд набрала очки в первом матче на чемпионате мира. Начиная с 1998 года, латиноамериканцы одержали пять побед при двух ничьих.
При этом на трех последних турнирах мексиканцы не позволили соперникам даже забить. Во всех этих встречах ворота защищал Гильермо Очоа.
Стартовые матчи сборной Мексики на восьми последних чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Тренер
|
Вратарь
|
Матч
|
19.06.1994
|
Вашингтон
|
Мигель Мехия Барон
|
Хорхе Кампос
|
Норвегия — 0:1
|
13.06.1998
|
Лион
|
Мануэль Лапуэнте
|
Хорхе Кампос
|
Корея — 3:1
|
03.06.2002
|
Ниигата
|
Хавьер Агирре
|
Оскар Перес
|
Хорватия — 1:0
|
11.06.2006
|
Нюрнберг
|
Рикардо Лавольпе
|
Освальдо Санчес
|
Иран — 3:1
|
11.06.2010
|
Йоханнесбург
|
Хавьер Агирре
|
Оскар Перес
|
ЮАР — 1:1
|
13.06.2014
|
Натал
|
Мигель Эррера
|
Гильермо Очоа
|
Камерун — 1:0
|
17.06.2018
|
Москва
|
Хуан Карлос Осорио
|
Гильермо Очоа
|
Германия — 1:0
|
22.11.2022
|
Доха
|
Херардо Мартино
|
Гильермо Очоа
|
Польша — 0:0