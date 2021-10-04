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Ахметов рассказал о своей реакции на вызов в сборную России

13:25
Ильзат Ахметов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ильзат Ахметов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своих эмоциях после вызова в сборную России. Футболист вызван на замену травмированному Александру Головину, который вчера, 3 октября, получил повреждение в матче лиги 1.

«Неожиданно было. Вчера вечером Валерий Савельевич (Онопко) написал, спросил, на связи ли я, набрал ли форму, где я. Сидели вместе с Карпиным, узнали, готов ли я. Сказали, что принимают решение в течение получала. Потом через 20 минут перезвонили и объявили, что завтра надо прибыть в Новогорск на сборы.

Когда увидел смску, сразу понял, что не просто так. Конечно, был рад. Конечно, соскучился, выступать за сборную — всегда честь. Только положительные эмоции. В какой форме нахожусь? Набираю форму, физическую и игровую. С оптимизмом смотрю на будущее», — цитирует Ахметова пресс-службе сборной России.

Сборная России в рамках отбора к ЧМ-2022 примет команду Словакии в Казани 8 октября. Игра Словения — Россия состоится на стадионе «Людски врт» в Мариборе 11 октября.

После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на втором месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=2MtGaME7VlM

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Виктория Кравченко все материалы автора

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