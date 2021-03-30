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«Найди того, кто будет держаться за тебя так же крепко, как Джикия за Марио». Обнимашки защитников сборной России стали мемом

30 марта 2021, 23:59
30 марта. Трнава. Словакия — Россия — 2:1. Фото Reuters
30 марта. Трнава. Словакия — Россия — 2:1. Фото Reuters
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Сборная России по футболу уступила команде Словакии со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

При первом мяче в ворота российской команды ошибку допустили защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес. Они упустили своих игроков при подаче углового и столкнулись друг с другом. Пока российские футболисты пытались выбраться из объятий друг друга, Милан Шкриньяр поразил ворота Антона Шунина.

Это ошибка вызвала бурную реакцию в социальных сетях и комментариях.

Hottie: «Ну резон держать друг друга тоже был. Опасность нашим воротам может исходить не только от соперников».

Кирдыккк: «Шапито клоунов».

Piter1972: «Джикия и Марио забыли, что они на поле, а не в отеле».

Leonid Likhtman: «Думал, что принципиально нового в футболе уже не увижу. Но обнимашки Фернандеса и Джикия при первом голе словаков, дают некоторую надежду».

Eugene Zuenko: «Найди того, кто будет держаться за тебя так же крепко, как Джикия за Марио».

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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