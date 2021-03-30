«Найди того, кто будет держаться за тебя так же крепко, как Джикия за Марио». Обнимашки защитников сборной России стали мемом
Сборная России по футболу уступила команде Словакии со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
При первом мяче в ворота российской команды ошибку допустили защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес. Они упустили своих игроков при подаче углового и столкнулись друг с другом. Пока российские футболисты пытались выбраться из объятий друг друга, Милан Шкриньяр поразил ворота Антона Шунина.
Это ошибка вызвала бурную реакцию в социальных сетях и комментариях.
Hottie: «Ну резон держать друг друга тоже был. Опасность нашим воротам может исходить не только от соперников».
Кирдыккк: «Шапито клоунов».
Piter1972: «Джикия и Марио забыли, что они на поле, а не в отеле».
Leonid Likhtman: «Думал, что принципиально нового в футболе уже не увижу. Но обнимашки Фернандеса и Джикия при первом голе словаков, дают некоторую надежду».
Eugene Zuenko: «Найди того, кто будет держаться за тебя так же крепко, как Джикия за Марио».
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