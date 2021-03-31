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Россия в отборе ЧМ-2022: турнирная таблица группы, результаты и расписание матчей

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Сборные России и Словакии. Фото Reuters
Сборные России и Словакии. Фото Reuters
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Сборная России провела три матча на старте отборочного турнира чемпионата мира-2022. В марте россияне победили в гостях Мальту (3:1), на своем поле — Словению (2:1) и уступили на выезде Словакии (1:2).

В группе H сборная России занимает второе место, имея равное количество очков с лидером, Хорватией — по 6. У Словакии — 5 очков.

Отборочный турнир продолжится в сентябре после чемпионата Европы-2020. Завершится цикл в ноябре.

И

В

Н

П

М

О

1.

Хорватия

3

2

0

1

4-1

6

2.

Россия

3

2

0

1

6-4

6

3.

Словакия

3

1

2

0

4-3

5

4.

Кипр

3

1

1

1

1-1

4

5.

Словения

3

1

0

2

2-3

3

6.

Мальта

3

0

1

2

3-8

1

Чемпионат мира-2022: календарь и результаты матчей сборной России в отборочном турнире

24 марта. 22.45. Мальта — Россия — 1:3

27 марта. 17.00. Россия — Словения — 2:1

30 марта. 21.45. Словакия — Россия — 2:1

1 сентября. 21.45. Россия — Хорватия

4 сентября. 16.00. Кипр — Россия

7 сентября. 21.45. Россия — Мальта

8 октября. 21.45. Россия — Словакия

11 октября. 21.45. Словения — Россия

11 ноября. 20.00. Россия — Кипр

14 ноября. 17.00. Хорватия — Россия

(время московское)

Состав всех групп, расписание матчей и результаты, турнирные таблицы отбора ЧМ-2022 — на этой странице.

Для выхода на ЧМ-2022 необходимо выиграть группу отборочного турнира. Вторые команды каждой группы сыграют дополнительные стыковые матчи и определят последних участников чемпионата мира от Европы.

Чемпионат мира в Катаре запланирован на сроки с 21 ноября до 18 декабря 2022 года.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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