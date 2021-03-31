Россия в отборе ЧМ-2022: турнирная таблица группы, результаты и расписание матчей

Сборная России провела три матча на старте отборочного турнира чемпионата мира-2022. В марте россияне победили в гостях Мальту (3:1), на своем поле — Словению (2:1) и уступили на выезде Словакии (1:2).

В группе H сборная России занимает второе место, имея равное количество очков с лидером, Хорватией — по 6. У Словакии — 5 очков.

Отборочный турнир продолжится в сентябре после чемпионата Европы-2020. Завершится цикл в ноябре.

И В Н П М О 1. Хорватия 3 2 0 1 4-1 6 2. Россия 3 2 0 1 6-4 6 3. Словакия 3 1 2 0 4-3 5 4. Кипр 3 1 1 1 1-1 4 5. Словения 3 1 0 2 2-3 3 6. Мальта 3 0 1 2 3-8 1

Чемпионат мира-2022: календарь и результаты матчей сборной России в отборочном турнире

24 марта. 22.45. Мальта — Россия — 1:3

27 марта. 17.00. Россия — Словения — 2:1

30 марта. 21.45. Словакия — Россия — 2:1

1 сентября. 21.45. Россия — Хорватия

4 сентября. 16.00. Кипр — Россия

7 сентября. 21.45. Россия — Мальта

8 октября. 21.45. Россия — Словакия

11 октября. 21.45. Словения — Россия

11 ноября. 20.00. Россия — Кипр

14 ноября. 17.00. Хорватия — Россия

(время московское)

Состав всех групп, расписание матчей и результаты, турнирные таблицы отбора ЧМ-2022 — на этой странице.

Для выхода на ЧМ-2022 необходимо выиграть группу отборочного турнира. Вторые команды каждой группы сыграют дополнительные стыковые матчи и определят последних участников чемпионата мира от Европы.

Чемпионат мира в Катаре запланирован на сроки с 21 ноября до 18 декабря 2022 года.