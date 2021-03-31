Россия в отборе ЧМ-2022: турнирная таблица группы, результаты и расписание матчей
Сборная России провела три матча на старте отборочного турнира чемпионата мира-2022. В марте россияне победили в гостях Мальту (3:1), на своем поле — Словению (2:1) и уступили на выезде Словакии (1:2).
В группе H сборная России занимает второе место, имея равное количество очков с лидером, Хорватией — по 6. У Словакии — 5 очков.
Отборочный турнир продолжится в сентябре после чемпионата Европы-2020. Завершится цикл в ноябре.
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2
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1
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6
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1
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2
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0
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1-1
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4
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2
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3
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Чемпионат мира-2022: календарь и результаты матчей сборной России в отборочном турнире
24 марта. 22.45. Мальта — Россия — 1:3
27 марта. 17.00. Россия — Словения — 2:1
30 марта. 21.45. Словакия — Россия — 2:1
1 сентября. 21.45. Россия — Хорватия
4 сентября. 16.00. Кипр — Россия
7 сентября. 21.45. Россия — Мальта
8 октября. 21.45. Россия — Словакия
11 октября. 21.45. Словения — Россия
11 ноября. 20.00. Россия — Кипр
14 ноября. 17.00. Хорватия — Россия
(время московское)
Состав всех групп, расписание матчей и результаты, турнирные таблицы отбора ЧМ-2022 — на этой странице.
Для выхода на ЧМ-2022 необходимо выиграть группу отборочного турнира. Вторые команды каждой группы сыграют дополнительные стыковые матчи и определят последних участников чемпионата мира от Европы.
Чемпионат мира в Катаре запланирован на сроки с 21 ноября до 18 декабря 2022 года.
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