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Сегодня, 22:23

Дольше Канады первый гол в истории на чемпионате мира ждали только Боливия и Греция

Кирилл Бурдаков
Статистик
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В матче против Хорватии Альфонсо Дэвис забил первый гол сборной Канады на чемпионатах мира. Для того, чтобы открыть лицевой счет североамериканской команде понадобилась 361 минута. Только две сборные в истории турнира ждали дольше. Греки впервые отличились на своем втором турнире, а боливийцы — на третьем, спустя 64 года после дебюта.

Команды, которые дольше всего не могли забить на чемпионатах мира

Сборная

Год дебюта

Минуты без голов

Первый гол (год)

Боливия

1930

517

Эрвин Санчес (1994)

Греция

1994

404

ДимитрисСалпингидис (2010)

Канада

1986

361

Альфонсо Дэйвис (2022)

Австралия

1974

354

Тим Кэйхилл (2006)

Сальвадор

1970

334

Луис Рамирес Сапата (1982)

Заир

1974

270*

?

Китай

2002

270*

?

Тринидад и Тобаго

2006

270*

?

* Серия продолжается.

Гол Дэвиса не помог канадцам набрать первые очки на ЧМ. Серия поражений «кленовых листьев» составляет уже пять игр. Дольше не могли набрать очков команды Сальвадора, Швейцарии, Камеруна и Мексики.

Самые продолжительные серии поражений в истории чемпионатов мира

Команда

Турниры

Поражения

Мячи

С кем прервали (год)

Мексика

1930, 1950, 1954, 1958

9

8-34

Уэльс — 1:1 (1958)

Камерун

2002, 2010, 2014, 2022

8

3-17

-

Швейцария

1954, 1962, 1966

7

8-24

США — 1:1 (1994)

Сальвадор

1970, 1982

6

1-22

-

Болгария

1966, 1970

5

5-16

Марокко — 1:1 (1970)

Швеция

1978, 1990

5

3-8

Камерун — 2:2 (1994)

США

1994, 1998

5

1-7

Португалия — 3:2 (2002)

Югославия/Сербия

1998, 2006, 2010

5

3-13

Германия — 1:0 (2010)

Канада

1986, 2022

5

1-10

-
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Испания 1
Германия 0
2-й тайм

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
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Сборная Канады по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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