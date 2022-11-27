Дольше Канады первый гол в истории на чемпионате мира ждали только Боливия и Греция

В матче против Хорватии Альфонсо Дэвис забил первый гол сборной Канады на чемпионатах мира. Для того, чтобы открыть лицевой счет североамериканской команде понадобилась 361 минута. Только две сборные в истории турнира ждали дольше. Греки впервые отличились на своем втором турнире, а боливийцы — на третьем, спустя 64 года после дебюта.

Команды, которые дольше всего не могли забить на чемпионатах мира

Сборная Год дебюта Минуты без голов Первый гол (год) Боливия 1930 517 Эрвин Санчес (1994) Греция 1994 404 ДимитрисСалпингидис (2010) Канада 1986 361 Альфонсо Дэйвис (2022) Австралия 1974 354 Тим Кэйхилл (2006) Сальвадор 1970 334 Луис Рамирес Сапата (1982) Заир 1974 270* ? Китай 2002 270* ? Тринидад и Тобаго 2006 270* ?

* Серия продолжается.

Гол Дэвиса не помог канадцам набрать первые очки на ЧМ. Серия поражений «кленовых листьев» составляет уже пять игр. Дольше не могли набрать очков команды Сальвадора, Швейцарии, Камеруна и Мексики.

Самые продолжительные серии поражений в истории чемпионатов мира