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Сегодня, 22:23

Ловрен — о матче с Канадой: «Первые пять минут мы спали, но после пропущенного гола взбодрились»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу над Канадой (4:1) в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2022.

— Было тяжело, первые пять минут мы просто спали, но после пропущенного гола взбодрились. Мы заслужили сегодняшнюю победу.

— Были ли для тебя экстра мотивацией слова главного тренера сборной Канады, которые он произнес перед матчем?

— Мне не нравится, когда кто-то, особенно тренеры, проявляют к нам неуважение. Я всегда уважаю другие мнения, но это было хорошей мотивацией для нас.

Сборная Хорватии набрала 4 очка и опережает команду Марокко (4) по дополнительным показателям. Третью строчку занимает Бельгия (4 очка), четвертая — Канада (0), которая потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

В заключительном туре канадцы встретятся с Марокко, а хорваты сыграют против Бельгии. Обе игры пройдут 1 декабря и начнутся в 18.00 мск.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Сборная Канады по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Деян Ловрен
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