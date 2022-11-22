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Сегодня, 23:17

Ди Мария считает, что Аргентина могла разгромить Саудовскую Аравию на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал поражение от Саудовской Аравии (1:2) в первом матче группы С чемпионата мира-2022.

«В какой-то момент это поражение должно было произойти. Теперь будет матч с Мексикой, и, надеюсь, мы добудем три очка. Легко могли выиграть со счетом 5:0. Они подошли к воротам 2-3 раза и забили», — приводит слова ди Марии As.

В следующем матча команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей 26 ноября. Аргентина встретится с Мексикой также 26-го числа.

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).

Источник: As
Анхель Ди Мария
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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