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Сегодня, 23:30

Очоа — об отраженном пенальти: «В этом заключается моя работа»

Очоа прокомментировал отраженный пенальти в матче против Польши на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Гильермо Очоа.
Фото AFP

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал отраженный пенальти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Польшей (0:0).

Вратарь отразил пенальти на 58-й минуте, который исполнил форвард Роберт Левандовски.

«В этом заключается моя работа. Я рад отразить пенальти, посвящаю это одному из моих друзей. Прошло много времени с тех пор, как я отразил последний пенальти, и, к счастью для сборной, сегодня мне это удалось. Мы получили очко в матче с хорошим соперником. За сборную Польши играют сильные футболисты, которые выступают в лучших лигах мира. Хотелось бы взять три очка. Впереди нас ждут тяжелые матчи», — приводит слова Очоа Marca.

Польская команда следующий матч проведет 26 ноября против Саудовской Аравии (16.00 мск), мексиканцы в этот же день встретятся с Аргентиной (22.00 мск).

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).

Источник: Marca
Гильермо Очоа
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу
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