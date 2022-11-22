Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал отраженный пенальти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Польшей (0:0).

Вратарь отразил пенальти на 58-й минуте, который исполнил форвард Роберт Левандовски.

«В этом заключается моя работа. Я рад отразить пенальти, посвящаю это одному из моих друзей. Прошло много времени с тех пор, как я отразил последний пенальти, и, к счастью для сборной, сегодня мне это удалось. Мы получили очко в матче с хорошим соперником. За сборную Польши играют сильные футболисты, которые выступают в лучших лигах мира. Хотелось бы взять три очка. Впереди нас ждут тяжелые матчи», — приводит слова Очоа Marca.

Польская команда следующий матч проведет 26 ноября против Саудовской Аравии (16.00 мск), мексиканцы в этот же день встретятся с Аргентиной (22.00 мск).

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).