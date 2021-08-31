Де Бур оценил шансы сборной России на ЧМ-2022
Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур признался, что удивится, если национальная команда России не пробьется на мировое первенство в следующем году.
— Как вы оцениваете шансы России на путевку в Катар? — вопрос Де Буру.
— У вас плотная отборочная группа. Россия и Хорватия делят первое место, даже Кипр уже набрал 4 очка. Но Россия — фаворит в борьбе за второе место. Однако и Словакию со Словенией нелегко победить. Будет тяжело, но я не удивлюсь, если Россия выйдет на чемпионат мира. Напротив, для меня будет сюрпризом, если ваша сборная не попадет в Катар.
«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022
Методология
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