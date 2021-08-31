Рональд Де Бур уверен: сборная России играет хуже, чем должна

Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур рассказал, как отреагировал на выступление национальной команды России на двух последних крупных турнирах.

— На чемпионате мира-2018 Россия добралась до четвертьфинала, на Евро-2020 — не вышла из группы. Какой результат удивил вас сильнее? — вопрос Де Буру.

— Как тот, так и другой. Три года назад вы преподнесли сюрприз, когда обыграли Испанию по пенальти, затем чуть не вышли в полуфинал. А сейчас другой сюрприз — Россия не дошла даже до 1/8 финала. Это разочаровывающий результат, ведь вы не заняли даже 3-е место в группе. У вас такая большая страна, в ней живет так много людей. Думаю, если вы сосредоточитесь на развитии молодежи, то у вас появятся звезды, играющие по всему миру. Такая крупная страна, как Россия, должна иметь сборную, которая входила бы в топ-5 сильнейших команд мира. У вас спортивная страна — вы известны победами в гимнастике, хоккее с шайбой и других видах. А в футбол Россия играет хуже, чем должна. Посмотрите на Нидерланды или Данию — это небольшие страны в сравнении с Россией, но они добиваются успеха.

«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022