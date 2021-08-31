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Почему ЧМ-2022 зимой — хорошая идея? Ответ Рональда Де Бура

19:45
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Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур считает плюсом то, что турнир состоится посреди клубного сезона. Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

— Чемпионат мира пройдет зимой. Не все считают это хорошей идеей. А вы? — вопрос Де Буру.

— Такого никогда не было, и, думаю, стоит попытаться. Обычно чемпионаты мира проходят сразу после окончания клубного сезона. Лучшие игроки планеты проводят кучу матчей, так как в том числе выступают в еврокубках. Они вымотаны — и физически, и ментально. А чемпионат мира в Катаре стартует в ноябре, так что футболисты будут свежи и полны сил. Уверен, это повлияет на качество футбола. Условный Месси к другим чемпионатам мира подходил, имея 50 игр за плечами, а сейчас он за сезон проведет только 20. Конечно, нельзя забывать и о климате. В ноябре и декабре в Катаре стоит отличная погода — 25 градусов тепла днем и 18 ночью. И потом, зимой постоянно проводят Кубок африканских наций, тоже крупный турнир — так что подобный опыт уже есть.

— Это будет последний чемпионат мира с 32 командами. Следующий — с 48 участниками. Как вы относитесь к расширению?

— Думаю, что 48 команд — звучит многовато, но давайте посмотрим, как все пройдет. Очевидно, что каких-то менее значимых матчей будет больше. Возьмем групповой этап Лиги чемпионов, где топ-клубы регулярно встречаются с менее статусными командами. Предположим, «Барселона» играет с каким-нибудь клубом из Словении, о котором я даже не слышал. Там счастливы, что к ним приезжает гранд, но для меня этот матч неинтересен. То же самое будет и на чемпионате мира — условный Суринам в группе встретится с Бразилией. Будет мне интересно? Скорее всего, нет, так как результат я буду знать заранее. С другой стороны, для суринамцев это будет самая важная игра в истории — и это существенно для развития игры во всем мире. Так что нужно дождаться нового формата, увидеть своими глазами и только тогда сделать окончательные выводы.

«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Гоша Чернов все материалы автора

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