Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур считает плюсом то, что турнир состоится посреди клубного сезона. Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

— Чемпионат мира пройдет зимой. Не все считают это хорошей идеей. А вы? — вопрос Де Буру.

— Такого никогда не было, и, думаю, стоит попытаться. Обычно чемпионаты мира проходят сразу после окончания клубного сезона. Лучшие игроки планеты проводят кучу матчей, так как в том числе выступают в еврокубках. Они вымотаны — и физически, и ментально. А чемпионат мира в Катаре стартует в ноябре, так что футболисты будут свежи и полны сил. Уверен, это повлияет на качество футбола. Условный Месси к другим чемпионатам мира подходил, имея 50 игр за плечами, а сейчас он за сезон проведет только 20. Конечно, нельзя забывать и о климате. В ноябре и декабре в Катаре стоит отличная погода — 25 градусов тепла днем и 18 ночью. И потом, зимой постоянно проводят Кубок африканских наций, тоже крупный турнир — так что подобный опыт уже есть.

— Это будет последний чемпионат мира с 32 командами. Следующий — с 48 участниками. Как вы относитесь к расширению?

— Думаю, что 48 команд — звучит многовато, но давайте посмотрим, как все пройдет. Очевидно, что каких-то менее значимых матчей будет больше. Возьмем групповой этап Лиги чемпионов, где топ-клубы регулярно встречаются с менее статусными командами. Предположим, «Барселона» играет с каким-нибудь клубом из Словении, о котором я даже не слышал. Там счастливы, что к ним приезжает гранд, но для меня этот матч неинтересен. То же самое будет и на чемпионате мира — условный Суринам в группе встретится с Бразилией. Будет мне интересно? Скорее всего, нет, так как результат я буду знать заранее. С другой стороны, для суринамцев это будет самая важная игра в истории — и это существенно для развития игры во всем мире. Так что нужно дождаться нового формата, увидеть своими глазами и только тогда сделать окончательные выводы.

«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022