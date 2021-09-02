Сборная Бельгии разгромила Эстонию в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная Бельгии разгромила Эстонию в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.

В составе Бельгии дубль оформил Ромелу Лукаку. Также отличились Ханс Фанакен, Аксель Витсель и Томас Фокет.

У Эстонии забивали Маттиас Кяйт и Эрик Сорга.

В другом матче группы Е Чехия обыграла Белоруссию со счетом 1:0. Единственный гол забил Антонин Барак.