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Сборная Бельгии разгромила Эстонию в матче отборочного турнира ЧМ-2022

23:35
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Сборная Бельгии разгромила Эстонию в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.

В составе Бельгии дубль оформил Ромелу Лукаку. Также отличились Ханс Фанакен, Аксель Витсель и Томас Фокет.

У Эстонии забивали Маттиас Кяйт и Эрик Сорга.

В другом матче группы Е Чехия обыграла Белоруссию со счетом 1:0. Единственный гол забил Антонин Барак.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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