Грузия уступила Косово в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Сборная Косова обыграла команду Грузии (1:0) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
Единственный мяч в свои ворота забил грузинский защитник Давид Хочолава.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа B
Грузия — Косово — 0:1 (0:1)
Гол: Хочолава, 18 — в свои ворота.
Грузия: Лория, Кашия, Хочолава, Чабрадзе, Канкава, Казаишвили (Г.Микаутадзе, 60), Абурджания (Г.Чакветадзе, 77), Китейшвили (Джигаури, 12), Азаров, Квилитая (З.Давиташвили, 77), Цитаишвили.
Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода, Дрешевич, Бериша (М.Крюэзиу, 90+4), Халими (Ф.Лошай, 68), Рашани (Х.Шала, 90+3), Муричи, Кастрати (З.Бютюки, 68).
Предупреждения: Бериша, 25. Кашия, 63. Кастрати, 63. Хочолава, 77. Чабрадзе, 88. Х.Крюэзиу, 90+6.
Судья: Балакин (Украина).
2 сентября. Батуми. Стадион «Батуми Арена».
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