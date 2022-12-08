Казанский: «С Криштиану обороняться Швейцарии было бы легче. И уж точно мы бы увидели другую Португалию»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» оценил решение главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша перевести в запас Криштиану Роналду в матче против Швейцарии на ЧМ-2022.

— Что в 1/8 финала ЧМ-2022 больше всего удивило?

— Смелость Фернанду Сантуша, который в матче со Швейцарией не побоялся оставить на скамейке Криштиану Роналду. Ход себя оправдал на все сто! Вместо легенды вышел 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш и сделал хет-трик!

— Вы понимаете, как крепкая и злая Швейцария нахватала от Португалии шесть оплеух?

— Я был уверен, что Португалия пройдет дальше. Но, конечно, не предполагал, что для соперника все обернется разгромом. Здесь мы возвращаемся к теме Криштиану Роналду. Я о его нынешней форме и ее влиянии на команду. Эрику тен Хагу в какой-то момент хватило характера убрать Криштиану из состава «Манчестер Юнайтед». В Сантуше я сомневался. Не думал, что он решится на такой шаг. И вдруг перевод в запас! Возможно, этому поспособствовал сам футболист — нервной реакцией на замену в матче с Кореей.

— Гонсалу Рамуш, сыгравший в Катаре на групповой стадии всего десять минут, казался не самой очевидной альтернативой легендарному.

— Согласен. Рамуш и дебютировал за сборную всего месяц назад. Но объемная скоростная работа — это про него. А роль Криштиану в силу возраста уже иная. С этим придется смириться. Что касается швейцарцев, то они пропустили несколько мячей — и рассыпались. Да и вообще были очень тяжелые. Похоже, все силы и эмоции оставили в битве с сербами.

— Если бы Криштиану вышел в основе — 6:1 не случилось бы?

— Не знаю, каким бы в итоге оказался счет, но обороняться Швейцарии было бы легче. И уж точно мы бы увидели другую Португалию. Не такую ртутную, целостную и раскрепощенную. Когда капитан на поле — это Криштиану и сборная Португалии. Когда его нет — сборная становится командой.

— Кто же в четвертьфинале с Марокко появится на острие?

— Думаю, Рамуш. Криштиану на лавке — это не педагогический ход со стороны Сантуша, а игровая стратегия.