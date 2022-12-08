Денис Казанский: «Тен Хагу хватило характера убрать Криштиану Роналду из состава «МЮ». В Сантуше я сомневался»

Популярный телекомментатор — об итогах 1/8 финала ЧМ-2022, Криштиану, Месси и Мбаппе.

Блиц

— Начинаем с традиционного блица. Что в 1/8 финала ЧМ-2022 больше всего удивило?

— Смелость Фернанду Сантуша, который в матче со Швейцарией не побоялся оставить на скамейке Криштиану Роналду. Ход себя оправдал на все сто! Вместо легенды вышел 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш и сделал хет-трик!

10.12.2022 | Англия — Франция

— Что огорчило?

— Матч Хорватия — Япония. От участников плей-офф чемпионата мира ждал более содержательной игры. А тут унылый футбол растянулся аж на 120 минут.

— Что насмешило?

— «Танец голубя», которым тренер Тите с подачи Ришарлисона отметил гол нападающего в ворота корейцев. К пляскам бразильцев мы уже привыкли. Народ жизнерадостный, самба-де-Жанейро... Теперь убедились, что на это совершенно не влияют ни возраст, ни статус. Празднование лишний раз подчеркивает, что с атмосферой в команде все в порядке.

— Герой тура?

— Ставлю знак равенства между двумя вратарями — хорватом Ливаковичем и марокканцем Буну, которые затащили свои сборные в четвертьфинал. Один в серии пенальти отразил три удара, другой — два. Красавцы!

— Фраза тура?

— Врезались в память слова Леонида Слуцкого, который во вторник был у нас в гостях в «Коммент.Шоу». Еще до включения в прямой эфир, когда смотрели матч Испания — Марокко, он сказал, что напрасно Луис Энрике в серии 11-метровых доверил первый удар Сарабии. Тот, напомню, в штангу попал. Уже в эфире Леонид Викторович развил мысль: «На последних секундах дополнительного времени Сарабия, едва вышедший на замену, запорол голевой момент. По глазам было видно — парень сильно переживает, от потрясения отойти не успел. Ну и зачем сразу к «точке» отправлять? Пробил бы третьим или четвертым...»

Пабло Сарабия. Фото Reuters

Марокко

— Александр Мостовой оценил игру сборной Испании в матче Марокко словом «бездарно». Какое подберете вы?

— Контроль ради контроля.

— Расшифруйте.

— Я понимаю, во что Луис Энрике играл. Состав, который он лепил под ЧМ-2022, тоже ясен. Но после стартовой феерии с Коста-Рикой началось странное. С Германией — серьезный тактический батл, когда обе команды вышли без нападающих. А поражения от Японии и Марокко — звенья одной цепи. В этих матчах Испания мгновенно забирала мяч, контролировала территорию, но в решающей фазе атак выглядела очень скромно. В воздухе повис вопрос — как же Луис Энрике собирался забивать и выигрывать? Это для меня так и осталось загадкой.

— Константин Генич не в восторге от сборной Марокко. А вам нравится, как она играет?

— «Нравится игра», «не нравится»... Да это вообще никого не должно волновать! Подобные эстетические категории здесь абсолютно неуместны! Неважно, как играла сборная Греции в 2004-м. Зато именно она стала чемпионом Европы. А Франция?

— Что Франция?

— На Евро-2016 это была команда, которая влюбила в себя всех. В 2018-м смотреть на нее было уже тяжеловато. Но кто из них выиграл турнир и вошел в историю? Так что тут или шашечки — или ехать.

— Исчерпывающе.

— На таких скоротечных турнирах все бьются за титул, а не за приз зрительских симпатий. И потом — где четкие критерии? Кому-то милее ажурные атаки и контроль ради контроля. А кому-то — когда команда, заведомо уступающая в классе, вытаскивает матчи на характере. Если же говорить о сборной Марокко, то для меня ее попадание в восьмерку сильнейших — сюрприз. Но не сенсация.

— Вы мастер формулировок.

— Объясняю. Сенсацией стал бы выход в четвертьфинал Австралии. А у Марокко много футболистов, которые играют в топовых европейских клубах. Плюс на чемпионатах мира важно не только свои достоинства выставлять напоказ, но и умело скрывать недостатки. Что марокканцы с блеском продемонстрировали. Все это позволило набрать в группе семь очков, с первого места заскочить в плей-офф и пройти по пенальти Испанию. Но на Португалию запала уже не хватит.

Футболисты сборной Марокко. Фото Reuters

Португалия

— Вы понимаете, как крепкая и злая Швейцария нахватала от нее шесть оплеух?

— Я был уверен, что Португалия пройдет дальше. Но, конечно, не предполагал, что для соперника все обернется разгромом. Здесь мы возвращаемся к теме Криштиану Роналду. Я о его нынешней форме и его влиянии на команду. Эрику тен Хагу в какой-то момент хватило характера убрать Криштиану из состава «Манчестер Юнайтед». В Сантуше я сомневался. Не думал, что он решится на такой шаг. И вдруг перевод в запас! Возможно, этому поспособствовал сам футболист — нервной реакцией на замену в матче с Кореей.

— Гонсалу Рамуш, сыгравший в Катаре на групповой стадии всего десять минут, казался не самой очевидной альтернативой легендарному.

— Согласен. Рамуш и дебютировал за сборную всего месяц назад. Но объемная скоростная работа — это про него. А роль Криштиану в силу возраста уже иная. С этим придется смириться. Что касается швейцарцев, то они пропустили несколько мячей — и рассыпались. Да и вообще были очень тяжелые. Похоже, все силы и эмоции оставили в битве с сербами.

— Если бы Криштиану вышел в основе — 6:1 не случилось бы?

— Не знаю, каким бы в итоге оказался счет, но обороняться Швейцарии было бы легче. И уж точно мы бы увидели другую Португалию. Не такую ртутную, целостную и раскрепощенную. Когда капитан на поле — это Криштиану и сборная Португалии. Когда его нет — сборная становится командой.

— Кто же в четвертьфинале с Марокко появится на острие?

— Думаю, Рамуш. Криштиану на лавке — это не педагогический ход со стороны Сантуша, а игровая стратегия.

Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду. Фото Reuters

Аргентина

— Из трех сборных, которые вы еще до старта ЧМ-2022 определили в фавориты, пока наименее убедительно смотрится Аргентина.

— По сравнению с Бразилией и Францией? Пожалуй. Хотя для меня аргентинцы по-прежнему один из главных претендентов на титул. Команда у Лионеля Скалони мощная, психологически устойчивая, никто не выпадает. Единственное, что невыгодно отличает ее от Бразилии или Англии, — зависимость от Месси. В аналогичном положении и Франция, где сегодня многое завязано на Мбаппе.

— Что плохого?

— Если вдруг у кого-то из них не пойдет игра, вся команда может сразу просесть. В этом смысле Англия и Бразилия гораздо целостнее. У одних вообще нет суперзвезды такого масштаба. У других есть Неймар, но мы уже видели, что сборная может спокойно существовать без него. Да, он украшение команды, настоящий бриллиант. Но флер зависимости Бразилии от Неймара остался в далеком прошлом.

— И все-таки, мне кажется, в аргентинском супе чего-то не хватает...

— У меня нет такого ощущения. Рано бить в колокола. Команда уже в четвертьфинале чемпионата мира. И дойдет как минимум до полуфинала, где ее ждет встреча с Бразилией. После осечки в первом туре играет Аргентина очень рационально, в каждом матче добивается результата. Правда, делает это не настолько искрометно, как те же бразильцы или французы.

— Георгий Черданцев не в силах понять, почему Скалони зачехлил Дибалу, который в Катаре пока не сыграл ни минуты. У вас есть ответ на этот вопрос?

— Наверное, дело в функциональной готовности. Не забывайте — Дибала в «Роме» в начале октября получил травму, почти два месяца пропустил. Даже его попадание в заявку на ЧМ-2022 было под вопросом.

— Вы сказали, что Аргентина доберется минимум до полуфинала. Значит, уверены в ее победе над Голландией?

— Да.

— Аргументы?

— Аргентина сильнее по уровню командного мастерства. У нее более сбалансированный состав. И есть Месси. Гений, способный одним касанием перевернуть игру. В атаке он перевешивает и Депая, и Гакпо, и Классена. А в центре полузащиты де Йонг и де Рон уступают де Паулю и Мак Аллистеру, которых кто-то метко назвал телохранителями Месси.

— Зато у Голландии тренер ярчайший.

— О да! Луи ван Гал и в Катаре не перестает удивлять. Все обалдели, когда он сделал ставку в воротах на 28-летнего Нопперта, который выступает за скромный «Херенвен» и до ЧМ-2022 не провел за сборную ни одного матча! Ничего, тот справляется. Да вся команда выглядит уверенно. Хотя летучей, как прежде, ее уже не назовешь. Она теперь другая.

— Какая?

— Трудолюбивая, терпеливая. К тому же ван Гал неожиданно отказался от фирменных 4-3-3 и использует трех центральных защитников. Задумка понятна. Благодаря такой схеме пространство на флангах получили Думфрис и Блинд, которые обеспечивают хорошую поддержку Депаю с Гакпо. В этом и шанс Голландии.

Луи ван Гал. Фото Reuters

Бразилия

— А как вам бразильские волшебники?

— Восторг! Самый сильный первый тайм на ЧМ-2022 мы увидели в матче Бразилия — Корея. Четыре забитых мяча, причем третий, Ришарлисона, можно смело в Третьяковку вешать. Это не гол, а произведение искусства!

— О чем подумали, когда обнаружили в стартовом составе Неймара?

— Первая мысль — Тите рискует! Но он, судя по всему, был настолько уверен в превосходстве своей команды над Кореей, что решил форварда сразу бросить в бой. Чтобы тот через игры набирал форму после травмы. Если бы у Бразилии в 1/8 финала был соперник другого калибра, полагаю, с первых минут Неймар бы не вышел.

— Хорватия в четвертьфинале обречена?

— Бразилия ее просто не заметит. Пронесется ураганом — как и по Корее. Это на ЧМ-2018 хорваты дошли до финала. Но с тех пор они стали слабее. Да, центральная ось в лице Модрича, Брозовича и Ковачича прежняя. А вот в атаке даже близко нет такого форварда, как Манджукич. Крамарич в этом сезоне забил за «Хоффенхайм» всего три мяча. Что собой представляет Ливая, мы видели в «Рубине». Да и Петкович, выступающий в загребском «Динамо», не впечатляет.

— Единственный шанс Хорватии — отбиться и дотянуть до серии пенальти?

— Да. Где Ливакович может совершить очередной подвиг. Но в такой расклад, при всем уважении к хорватам, я не верю.

Букайо Сака и Фил Фоден. Фото Reuters

Англия

— Какой четвертьфинал особенно предвкушаете?

— Ну конечно, Англия — Франция! Матч будет роскошный, сто процентов! Бриты сейчас в большом порядке. В том числе потому, что Гарет Саутгейт перешел на игру в четыре защитника. Интересный факт — в Катаре за сборную Англии забили уже восемь футболистов.

— О чем это говорит?

— Если у всех топов есть ярко выраженные бомбардиры, то здесь забить может каждый. В этом плане Англия сильна и разнообразна. Раньше к Саутгейту регулярно возникали вопросы по выбору состава. Но в матче с Сенегалом тренер показал, что прекрасно понимает, какие козыри в его распоряжении. Например, после дубля Уэльсу напрашивалось появление в основе Рэшфорда. А вышел Фоден.

— И две голевые отдал.

— Да! Никто не ждал в центре поля и Хендерсона. А он здорово отыграл, забил важнейший первый гол. Который и открыл игру! Но мне больше всех нравится Беллингем.

— Чем?

— Это не классическая «восьмерка», которая пашет от штрафной до штрафной. Беллингем одинаково хорош как в атаке, так и в обороне. Из редчайшей категории футболистов, которые на поле умеют всё. В свои 19 Джуд уже топ-игрок. А будет суперзвездой! Проводит турнир грандиозно!

— Почему Трент на лавке скучает?

— Ничего удивительного. Те, кто следит за английским футболом, знают — в этом сезоне Трент играет ниже своего уровня. Из-за него «Ливерпуль» на правом фланге и проседает. Если бы Саутгейт не включил защитника в заявку на ЧМ-2022, я бы к такому решению отнесся с пониманием.

— Уокер надежнее?

— Разумеется. Как и Триппьер, который в Катаре закрывал эту зону в первых двух матчах.

— Главная задача англичан — найти управу на Мбаппе?

— Не только. Кильян — завершитель. Может создать себе момент сам — и спокойно забить. А игру французов определяет Гризманн. Его тоже надо нейтрализовать. Чем и займутся Хендерсон с Райсом. А опеку Мбаппе доверят Уокеру, и мы увидим крайне любопытное соревнование в скорости.

— Состав у Англии будет таким же, как с Сенегалом?

— Думаю, да. Вообще, многое зависит от того, какую стратегию выберет Саутгейт. Если сыграет смело, в атаку — у команды прекрасные шансы выйти в полуфинал. Если же будет действовать так же опасливо, как с Италией в финале Евро-2020, да еще перейдет на схему с тремя центральными защитниками — в субботу для Англии все может и закончиться.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Прогноз

— Ну и в конце — опять же по традиции — ваш прогноз на четвертьфиналы. Хорватия — Бразилия.

— 0:3. Команда Тите не просто превосходит соперника по всем параметрам, сейчас она еще и на кураже. Даже не представляю, за счет чего хорваты могут бразильцев остановить.

— Голландия — Аргентина.

— 1:2. Допускаю, судьба матча решится в дополнительное время. Но дальше в любом случае пройдет Аргентина. Она сильнее в каждой линии. Особенно это касается полузащиты и атаки.

— Марокко — Португалия.

— 1:3. Португальцы всегда играют результативно. А у марокканцев, на мой взгляд, шансов нет. На ЧМ-2022 они достигли исторического максимума — во всех смыслах.

— Англия — Франция.

— 3:2. Хотя Мбаппе — лучший футболист планеты на данный момент, ставлю на англичан. Они могут одолеть французов за счет более отлаженной командной игры.