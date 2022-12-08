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Сегодня, 10:11

Клопп не возглавит сборную Германии

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп никогда не планировал становиться наставником сборной Германии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

По данным источника, сейчас немецкий специалист полностью сосредоточен на мерсисайдском клубе и обсуждает с руководством будущие трансферы.

Ранее информацию о том, что Клопп может возглавить Бундестим, опроверг его агент.

Нынешним главным тренером сборной Германии является Ханс-Дитер Флик, под руководством которого команда не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022.

Немцы набрали 4 очка в 3 матчах и заняли третье место в группе E, уступив ставшим вторыми испанцам по разности забитых и пропущенных голов.

Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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