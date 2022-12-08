Денис Казанский — о четвертьфинале ЧМ-2022: «Бразилия по Хорватии пронесется ураганом»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на первый четвертьфинал ЧМ-2022.

— Хорватия — Бразилия.

— 0:3. Команда Тите не просто превосходит соперника по всем параметрам, сейчас она еще и на кураже. Даже не представляю, за счет чего хорваты могут бразильцев остановить.

— Значит, Хорватия в четвертьфинале обречена?

— Бразилия ее просто не заметит. Пронесется ураганом — как и по Корее. Это на ЧМ-2018 хорваты дошли до финала. Но с тех пор они стали слабее. Да, центральная ось в лице Модрича, Брозовича и Ковачича прежняя. А вот в атаке даже близко нет такого форварда, как Манджукич. Крамарич в этом сезоне забил за «Хоффенхайм» всего три мяча. Что собой представляет Ливая, мы видели в «Рубине». Да и Петкович, выступающий в загребском «Динамо», не впечатляет.

— Единственный шанс Хорватии — отбиться и дотянуть до серии пенальти?

— Да. Где Ливакович может совершить очередной подвиг. Но в такой расклад, при всем уважении к хорватам, я не верю.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия состоится 9 декабря, в 18.00 (мск).