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Сегодня, 09:30

Остановит ли Ван Гал Месси? Угадывай счета матчей ЧМ и участвуй в розыгрыше 500 тысяч рублей

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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Продолжается второй этап конкурса прогнозов от «СЭ» и БЕТСИТИ. Участники угадывают счета и исходы матчей, в розыгрыше — 500 тысяч рублей.

Напомним условия: за правильный счет в 1/8 финала участники получали 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. В 1/4 финала число очков умножается на 2 (10-6-2), в 1/2 финала — на 3 (15-9-3), в матчах за медали — на 4 (20-12-4).

Переходите на страницу конкурса, участвуйте и выигрывайте призы!

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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