«Стыд и позор». Мир в ужасе от симуляции Роналду
В четверг, 24 ноября, сборная Португалии победила Гану со счетом 3:2 в матче группового турнира чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
По ходу встречи отличился форвард португальцев Криштиану Роналду. Звездный футболист пошел в отбор мяча и после минимального столкновения с защитником Мохаммедом Салису упал на газон.
Эксперты в социальных сетях оценили действия португальца в этом эпизоде:
«Видео, кажется, показывает, что Криштиану Роналду ныряет. Касание действительно было, но движение тела при падении совершенно неестественно для того прикосновения, которое он получил», — написал известный журналист Танкреди Палмери.
Болельщики высказались об этом эпизоде не так аккуратно:
«Вот это нырок!»
«Он лучше Куадрадо, теперь он стал профессиональным дайвером!»
«Стыд и позор»
«Как ты мог нырнуть в этом эпизоде?»
«Давайте просто объявим Роналду лучшим дайвером в футболе»
«Позорный Криштиану»
«Весь мир видел это неловкое падение. Стыдно за Криштиану. Тебе пора закончить карьеру»
37-летний португалец реализовал пенальти на 65-й минуте матча с Ганой. Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.
Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке