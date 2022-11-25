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«Стыд и позор». Мир в ужасе от симуляции Роналду

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Столкновение Криштиану Роналду и Мохаммеда Салису.
Фото Global Look Press

В четверг, 24 ноября, сборная Португалии победила Гану со счетом 3:2 в матче группового турнира чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

По ходу встречи отличился форвард португальцев Криштиану Роналду. Звездный футболист пошел в отбор мяча и после минимального столкновения с защитником Мохаммедом Салису упал на газон.

Эксперты в социальных сетях оценили действия португальца в этом эпизоде:

«Видео, кажется, показывает, что Криштиану Роналду ныряет. Касание действительно было, но движение тела при падении совершенно неестественно для того прикосновения, которое он получил», — написал известный журналист Танкреди Палмери.

Криштиану Роналду радуется историческому голу на&nbsp;фоне портрета Лионеля Месси.

Болельщики высказались об этом эпизоде не так аккуратно:

«Вот это нырок!»

«Он лучше Куадрадо, теперь он стал профессиональным дайвером!»

«Стыд и позор»

«Как ты мог нырнуть в этом эпизоде?»

«Давайте просто объявим Роналду лучшим дайвером в футболе»

«Позорный Криштиану»

«Весь мир видел это неловкое падение. Стыдно за Криштиану. Тебе пора закончить карьеру»

37-летний португалец реализовал пенальти на 65-й минуте матча с Ганой. Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.

Криштиану Роналду и&nbsp;Лионель Месси. Криштиану и Месси начали ЧМ с голов. У кого больше шансов исполнить мечту на финишной черте великой гонки?

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
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