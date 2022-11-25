«Стыд и позор». Мир в ужасе от симуляции Роналду

В четверг, 24 ноября, сборная Португалии победила Гану со счетом 3:2 в матче группового турнира чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

По ходу встречи отличился форвард португальцев Криштиану Роналду. Звездный футболист пошел в отбор мяча и после минимального столкновения с защитником Мохаммедом Салису упал на газон.

Эксперты в социальных сетях оценили действия португальца в этом эпизоде:

«Видео, кажется, показывает, что Криштиану Роналду ныряет. Касание действительно было, но движение тела при падении совершенно неестественно для того прикосновения, которое он получил», — написал известный журналист Танкреди Палмери.

Болельщики высказались об этом эпизоде не так аккуратно:

«Вот это нырок!»

«Он лучше Куадрадо, теперь он стал профессиональным дайвером!»

«Стыд и позор»

«Как ты мог нырнуть в этом эпизоде?»

«Давайте просто объявим Роналду лучшим дайвером в футболе»

«Позорный Криштиану»

«Весь мир видел это неловкое падение. Стыдно за Криштиану. Тебе пора закончить карьеру»

37-летний португалец реализовал пенальти на 65-й минуте матча с Ганой. Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке