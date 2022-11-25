Роналду догнал Марадону по количеству голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сравнялся с Диего Марадоной по количеству забитых голов на чемпионатах мира.

В первом матче группового этапа ЧМ-2022 Португалия победила сборную Ганы (3:2). Автором первого гола в матче стал Роналду, реализовав на 65-й минуте пенальти. 37-летний португалец принимает участие в своем пятом мировом первенстве (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) и забивал в каждом из них. Теперь на его счету восемь мячей на ЧМ.

Таким образом, португалец обошел форварда сборной Аргентины Лионеля Месси и сравнялся по этому показателю с Марадоной.

На данный момент 35-летний Месси также принимает участие в пятом чемпионате мира и забивал на всех, за исключением ЧМ-2010. На его счету 7 голов.

Диего Марадона сыграл на 4-х чемпионатах мира по футболу (1982, 1986, 1990, 1994).

Лидером по количеству голов на мировых первенствах остается экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе — 16 голов.