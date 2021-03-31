Черчесов про замену Мостового: «Мне надо было реагировать на ситуацию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил обратную замену Андрея Мостового в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Словакии (1:2).

— С чем связана обратная замена Мостового? Достаточно редкое явление.

— Нам надо было поменять систему в два нападающих и ромб в середине, а ромбом для него не было позиции. Понятно, неприятный момент, но мне надо было реагировать на ситуацию. Я и среагировал.

— В целом, как оцените итоги мартовского цикла? Шесть очков в трех матчах.

— Хотели и здесь набрать очки, но не удалось. Я уже третий год в марте работаю в сборной, этот март был самым эффективным. Мы делали определенные выводы, чтобы команда была на хорошем уровне. Но до конца не удалось осуществить наши задумки.

(Константин Колмаков)