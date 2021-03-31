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Черчесов оценил взаимодействие пар Головин-Миранчук и Дзюба-Соболев

01:04
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) оценил взаимодействие полузащитников Александра Головина с Алексеем Миранчуком и нападающих Артема Дзюбы с Александром Соболевым.

— Как оцените взаимодействие пар Головин-Миранчук и Дзюба-Соболев? В таких сочетаниях они не часто появлялись в последних матчах.

— Понятно, что оценить не так просто. Хотим мы или нет, времени наигрывать какие-то связки не так много. Соболев и Миранчук вышли на замену — один и второй хотели сделать свой максимум. Они старались, другое дело, что если бы мы чаще тренировались и играли вместе, возможно, какие-то нюансы бы наиграли. Сегодня мы в таком сочетании играли в первый раз.

(Константин Колмаков)

Словакия — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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