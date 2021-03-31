Черчесов оценил взаимодействие пар Головин-Миранчук и Дзюба-Соболев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) оценил взаимодействие полузащитников Александра Головина с Алексеем Миранчуком и нападающих Артема Дзюбы с Александром Соболевым.

— Как оцените взаимодействие пар Головин-Миранчук и Дзюба-Соболев? В таких сочетаниях они не часто появлялись в последних матчах.

— Понятно, что оценить не так просто. Хотим мы или нет, времени наигрывать какие-то связки не так много. Соболев и Миранчук вышли на замену — один и второй хотели сделать свой максимум. Они старались, другое дело, что если бы мы чаще тренировались и играли вместе, возможно, какие-то нюансы бы наиграли. Сегодня мы в таком сочетании играли в первый раз.

(Константин Колмаков)