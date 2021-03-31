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«Проиграли тот матч, который никак нельзя было проигрывать». Оздоев — о поражении от Словакии

01:10
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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) объяснил, почему во втором тайме у российской команды стало больше моментов.

— Обидное поражение, какие впечатления?

— Какие впечатления могут быть? Думаю, проиграли ту игру, которую никак нельзя было проигрывать. Просто слов нет. Упустили очки.

?— Во втором тайме у сборной России было больше моментов. Какие коррективы внесли в перерыве?

— Начали больше двигаться — то, чего не хватало в первом тайме. Очень медленно входили в игру, было тяжело. Думаю, от этого много изменилось — задвигались.

(Константин Колмаков)

Словакия — Россия

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