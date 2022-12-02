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Сегодня, 13:08

Масалитин — об игре сборной Германии на ЧМ-2022: «У них был запас, но, видимо, не хватало наконечника в атаке»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Владимир Масалитин прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Немцы играли хорошо. У них был запас, но, видимо, не хватало наконечника в атаке, который реализовывал бы их моменты. Я не видел проблем у них с желанием, самоотдачей. В матче с Коста-Рикой они все держали в своих руках, но костариканцы провели две атаки, забив два мяча. Видимо, у немцев еще несыгранная оборона», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022, который прошел 1 декабря (4:2). Однако по итогам трех туров немцы заняли третье место в своей группе, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/02/19175125.shtml
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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