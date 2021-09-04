Билялетдинов считает, что сборная России обошлась малой кровью в матче с Кипром

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал победу в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против команды Кипра (2:0).

«На фоне Кипра мы смотрелись фаворитами. Я бы не стал никого выделять по игре. Обошлись малой кровью, с Мальтой будет такой же результат. Это обычная победа: выиграли и забыли. Тут нечего обсуждать. Мне кажется, есть вопрос к главному тренеру, готов ли он экспериментировать в матче с Мальтой, как и в сегодняшней игре. Сегодня была другая схема, не как в матче с хорватами», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Следующий матч сборная России проведет в Москве против Мальты. начало встречи запланировано на 7 сентября в 21:45 по московскому времени.