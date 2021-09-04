«Не игра, а ужас». Реакция на матч России против Кипра
Сборная России обыграла команду Кипра со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.
Этот матч стал вторым для сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина. 1 сентября россияне сыграли вничью со сборной Хорватии (0:0).
Игра российской сборной в матче с киприотами не вызвала восторгов в среде российских болельщиков.
Василий Кравцов: «3 очка и ладно. Игра по типу сборная факультета — дублеры ФК «Енисей». Одни не могут, потому что не профессионалы, другие вроде и профи, но уже устали и хотят домой».
Называйте меня своим любимым именем: «Наш уровень и наш соперник».
Гражданин Кейн: «Верните Стаса!»
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