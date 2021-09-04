Жемалетдинов: «Болельщики верят в Карпина»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (2:0).

— Была ли задача забить? Задача забить есть всегда, — отметил Жемалетдинов в эфире Матч ТВ. — Была задача прессинговать, не давать сопернику разыгрывать мяч у своей штрафной, чтобы мы атаковали уже на их половине.

Очень рад, что много игроков из «Локомотива». Связки не забываются. Надеюсь, их будет еще больше.

— Что говорил Баринов в качестве капитана?

— Рад за него. Даже немного подкалывал, но он справился на все сто. Отрабатывал за всех ребят. Очень рад, что он стал капитаном.

— Слышали поддержку болельщиков в адрес Карпина?

— Спасибо болельщикам. Играли как дома. Кипр — страна отдыха. Люди пришли на отдыхе поболеть. Благодарен. Что кричали «Валера» — хороший шаг, это значит, что они верят в тренера. Будем стараться дальше.

— Следующая игра с Мальтой...

— Самое главное — следующий матч. Все силы будем отдавать. Другие игры только через месяц. Будем уже там разговаривать, когда получим вызов. Постараемся третий матч сыграть всухую и забить побольше.