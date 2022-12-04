Фернанду Мейра считает, что Роналду остается лидером сборной Португалии

Экс-игрок «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Всегда ходят какие-то слухи вокруг него, это один из лучших игроков в истории футбола, все сфокусированы на нем, все журналисты всегда следят за тем, что он делает. Но он никогда не сдается, он является лидером и капитаном нашей команды, каждый уважает и любит его. Он всегда делает все, чтобы посвятить победу не только португальскому народу, но и всем игрокам национальной команды», — приводит слова Мейра ТАСС.

Сборная Португалии заняла первое место в группе Н ЧМ-2022, набрав шесть очков в трех матчах. Португальцы 6 декабря сыграют с командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча начнется в 22.00 мск.